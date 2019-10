Pensionireformist. Aga kuhu jäi kulda, metsa, kinnisvarasse ja ühisrahastusse raha paigutamise võimalus?

Vähemalt pole selliseid rahapaigutusvõimalusi pensioni investeerimiskontole lubatud varade nimekirjas.

Muidugi saab öelda, et võta teisest sambast raha välja ja siis võite seda tarbimise või laenude ennetähtaegse tagasimaksmise asemel paigutada kasvavasse metsa, põllumaasse, kinnisvarasse, kuldmüntidesse või kuhu iganes.

Siin on suur aga. Kui pensioni investeerimiskontole saab kanda pensionifondist raha tulumaksu tasumata ehk sinna jõuab kogu inimese pensionifondis olev raha, siis metsa, kulla või kinnisvara ostmiseks läheb kõigepealt maha tulumaks 20 protsenti.

Kui palju peaks teenima alternatiivsete rahapaigutustega, et jõuda samale tasemele nendega, kes jätkavad teises pensioisambas olgu siis fondide või pensioni investeerimiskontoga? See on väga lihtne matemaatika. 20 protsendise kaotuse (nii võib tulumaksu maksmist antud kontekstis nimetada), peab teise samba väline rahapaigutus teenima 25 protsenti, et jõuda samale algtasemele.