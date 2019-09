Pensionisammast on läbi aegade vahetanud üle 417 000 inimese

Pensionikeskuse projektijuht Evelin Lepp-Väiku ütles ERR-ile, et teise pensionisamba ajaloo jooksul on oma pensionifondi vahetanud 417 212 inimest, aga mitu korda on fondi vahetanud 213 943 inimest.

Swedbanki pensioni ja investeerimise valdkonnajuht Kaire Peik märkis, et nende andmete põhjal ei saa teha järeldusi selle kohta, kui palju võiks olla neid, kes pensionireformi järel on valmis raha sambast välja võtma.

"Kogumise periood on pikk ja selle aja jooksul ongi mõistlik fondi vahetada, valides alguses suurema aktsiaosakaaluga fondi ning pensionipõlvele lähenedes järjest väiksemaga ehk tuleb jälgida, et nooremana ei oleks pensionikoguja liiga konservatiivses fondis ning vastupidi. Seega sellised fondivahetamised on igati õigustatud ning koguja huvides," sõnas ta.

LHV pressiesindaja Priit Rum ütles, et aegade jooksul pensionifondi vahetanud inimeste arvule peale vaadates LHV Varahalduse esindajad seoseid pensionisambast huvituvusega või võimaliku raha välja võtmisega ei näe. "Inimesed on fonde vahetanud erinevatel põhjustel," sõnas ta.

Teise pensionisamba reformi pooldav ettevõtja Indrek Neivelt ei soovinud spekuleerida, kas pensionifondi vahetanud inimeste hulga alusel võiks prognoosida ka teisest sambast lahkujate arvu. Küll aga märkis ta, et teine sammas ei lahenda ära mitte ühtegi probleemi.

