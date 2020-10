Pentsik vaidlus. Südalinnas seisab ohtlik kolemaja, mille kadumist takistab uhke puu

Tallinna kesklinnas, tiheda liiklusega Narva maantee ääres peidab end ilusate kivimajade taga inetu ja ohtlik puulobudik. Kohalikud inimesed teavad maja hästi ja neil on juba ammu küsimus: millal see kaob? Selgub, et selle maja lugu saadab vaidlus linnaga ning arutelu keskmes on hobukastan ja parkimiskohad. Mitme maja elanikud on soovinud, et puu kaoks, aga linn on kategooriliselt vastu. Eelmisel suvel pakkus arendaja linnale huvitavat kompromissi.