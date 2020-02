Peojärgne hommik tuleb riigikogus töine: kas EKRE katse apteegireformi nurjata läheb läbi?

Kas eelnõu saab homme esimesel lugemisel rohelise tule, ei ole üldse mitte kindel - kõik oleneb Keskerakonna riigikogu saadikutest, kelle meelsus apteegireformi osas on jagunenud pooleks. Ühelt poolt tuleks justkui toetada oma erakonnakaaslastest peaministrit Jüri Ratast ja sotsiaalministrit Tanel Kiike - kes mõlemad on öelnud, et 1. aprillil peab viis aastat kavandatud apteegireform jõustuma - ning EKRE-le vastu hääletama. Teisalt on tegu koalitsioonierakonna ettepanekuga ning ka detsembris hääletasid paljud keskerakondlased EKRE-le sarnase, Isamaa ettepaneku poolt.