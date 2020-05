Perefirma listeeriaskandaalist: pääsesime pankrotist, sest meil pole laene

„Listeeriaskandaali kahju oli väga suur. Paiskas segamini koduturu ja kahjustas meie rahvusvahelist mainet. Võitjaid selles ei ole,” kinnitas kalaliidu juht Valdur Noormägi. Koroonakriisi kõrval oli see tema sõnul muidugi mitu korda väiksem kahju.

Esmaspäeval möödus pool aastat ajast, mil VTA listeeriaprobleemi keskmes kalatootja M.V.Wooli Vihterpalu ja Harku tehased kinni pani. VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda sõnul sündis sulgemise otsus põhjaliku analüüsi tulemusel. Kalda kinnitas eile, et amet ei ole oma otsustes kunagi lähtunud isiklikust vastuolust, kiusust või pahatahtlikkusest. Kõik otsused on tehtud, et tagada inimeste tervis.



M.V.Wooli tehased töötavad jälle, kuid ettevõtte nõukogu esimehe Meelis Vetevoolu sõnul ainult tänu kohtu otsusele. „VTA poolest oleksid need tõenäoliselt senini kinni,” ütles Vetevool. Ta lisas, et neid kontrolliti ka eriolukorra ajal, kuigi amet teatas, et kohapealseid kontrolle piiratakse.

Eelmise aasta 18. detsembril on VTA dokumendiregistris kommunikatsiooniteenuste osutamiseks registreeritud leping Akkadian OÜ-ga. Asja teeb pikantseks fakt, et leping on sõlmitud tagasiulatuvalt. See jõustus juba eelmise aasta 1. septembrist ja kehtis selle aasta veebruari lõpuni. Peatselt pärast lepingu sõlmimist hakkasid ilmuma teravad listeerialood. Kas see on pelgalt juhus?