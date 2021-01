PERH kavatseb magusas kohas asuva Seewaldi kinnistu maha müüa

Seewaldi kinnistu on kavas PERH-il maha müüa, kuid enne on vaja kinnitada maa-alale detailplaneering, mis tõstaks tunduvalt väga magusas kohas asuva kinnistu väärtust.

Seewaldi mõisas paiknev psühhiaatriakliinik asetseb 21 eraldi hoones. See Eesti suurim psühhiaatrilist abi osutav meditsiiniasutus on kavas juba paari aasta pärast viia üle PERH-i Mustamäel asuvasse meditsiiinilinnakusse.

PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu ütles, et Seewaldi suvemõisa territooriumil on suurepärane ja väga suur mõisakompleks, aga see on juba 100 aastat vana. "Kunagi see tõesti oli üks suure Venemaa modernsemaid psühhiaatriakliinikuid, aga tänaseks päevaks tõesti amortiseerunud. Meie uus psühhiaatriakliinik on 22 000 ruutmeetrit, mis tähendab seda, et see on ikkagi väga võimas uus kliinikuhoone, ja sinna oleme arvestanud, et kui meil praegu on ligikaudu 200 voodikohta, siis uues tuleb ligikaudu 250 voodikohta," rääkis Peedu.

Juba lähikuudel ehitushankesse jõudev haiglaehitus läheb maksma 70 miljonit eurot. Seewaldi kinnistu müüakse maha, kuid selleks on kavas algatada koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga detailplaneering.

Loe pikemalt ERR-ist.