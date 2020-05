PERH sai 25 miljonit psühhiaatriakliiniku ehituseks ja uue korpuse rajamiseks

Uues korpuses hakkavad tööle onkoloogia, hematoloogia ja patoloogia keskused. Lisaks Euroopa Investeerimispanga finantseeringule on projektid rahastatud nii Põhjamaade Investeerimispanga kui Euroopa struktuurifondide poolt ning saab eeldatavasti toetust ka Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangalt, teatas Euroopa investeerimispank pressiteatena.

Uued rajatised võimaldavad kaasaegsete tehnoloogiate ja digitaliseerimise abil tervishoiuprotsesse veelgi enam optimeerida. Eriti suurt kasu toob uue hoone rajamine psühhiaatriakliinikule, mis saab siis välja kolida 140-aastastest tööruumidest Seewaldi kinnistul, Paldiski maanteel. Kolimise peamine eesmärk on parandada palatite ja patsientide puhkealade mugavust, kvaliteeti ja turvalisust ning luua tervishoiutöötajatele kaasaegne töökeskkond.

Euroopa Investeerimispanga asepresident Thomas Östrose sõnul on investeeringud tervishoiuasutustesse ka praegusel ajal, isegi kui need ei ole otseselt seotud Covid-19 haigusega, väga olulised. „Regionaalhaigla saab seeläbi võimaluse tagada veelgi kõrgetasemelisema tervishoiuteenuse pakkumise uutes ja mugavates ruumides. Seisame kindlalt selle projekti taga, mille eesmärk on Eesti inimeste jaoks tervishoiuteenuse kvaliteeti veelgi enam tõsta,“ lisas Östros.

„Uued hooned saavad oluliseks osaks Mustamäe meditsiinilinnakust, võimaldades meil teha seda, milles oleme parimad – pakkuda patsientidele kõrgetasemelist tervishoiuteenust,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. „Praegusel keerukal perioodil on eriti suur rõõm teatada, et uute hoonete ehitus saab alguse juba käesoleval aastal,“ lisas Peedu, selgitades, et haigla on tulevikku vaadates optimistlik, teades, et nii meditsiinipersonali kui inseneride raske töö saab olema tulemuslik.

Uus psühhiaatriakliinik, kuhu on planeeritud 248 voodikohta, on laenulepingu peamiseks objektiks. Rahastust kasutatakse ka uue Y-korpuse jaoks, mis oluliselt parandab vähipatsientide raviteekondasid, sealhulgas laiendab oluliselt keemiaravi päevaravi tingimusi, tagades vähipatsientidele enam privaatsust ja mugavust.