Peruu peatas katsed Hiina koroonavaktsiiniga

Peruu terviseminister ütles, et alles uuridakse, kas patsiendil nähtud kõrvaltoimed tulenevad just vaktsiinist või on tegu mõne muu põhjusega, vahendab Reuters.

Peruu terviseministri teatel oli otsus kliinilised katsed ajutiselt peatada tehtud turvalisuse huvides, et kaitsa uurimises osalenuid.

Cayetano Heredia ülikooli teadlane German Malaga, kes ka uuringu läbiviimises osaleb, rääkis, et üks vabatahtlik oli kogenud muude sümptomite hulgas ka nõrkust jalgades.

Hiina farmaatsiaettevõtte Sinopharm eksperimentaalset vaktsiini on teadete kohaselt manustatud juba ligi miljonile inimesele. Peruus võtab nende vaktsiinikatkestustest osa ligi 12 000 vabatahtlikku, kes olid lähipäevil esimest faasi läbimas.

Peruus on koroonaviirusega nakatunuid surnud üle 36 000.