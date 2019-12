Peter Roose: järgmisel aastal on kõik prožektorid suunatud Eestile. See tuleb ära kasutada

Tulevad, kui on ettevõtlikke ja karismaatilisi inimesi, kes suudavad rahvusvahelisel tasemel konkureerida, Eestit müüa ja kohapeal suuri asju teha. 2020. aasta mais jõuab esmakordselt Eestisse maailma prestiižseima gastronoomiavõistluse Bocuse d'Or Euroopa finaal. Võistlus, mis toob Eestisse sadu võistlejaid ja tuhandeid turiste ning millest saab otseülekandes osa 20 miljonit inimest üle kogu maailma. Hoiame korraldajatele pöialt ja üritame igaüks oma võimete piires aidata kaasa. Ott Tänak vahetas tööandjat, kuid maailmas teatakse teda ikka kui eestlast. Arvo Pärdi 85 aastast juubelit tähistab järgmisel aastal kogu maailm. Eestist saab uuel aastal ÜRO Julgeolekunõukogu liige ja kõige muu vaieldava kõrval aitab see riigi tuntust kindlasti tõsta. Selles ei kahtle keegi. Valmimisel on mitu uut suurkettide hotelliprojekti, mis lisaks kohapeal loodavatele töökohtadele, toovad riiki ka uusi külaliste segmente. Seega, valmistugem. Prožektorid on suunatud Eestile, tuleb see huvi üles noppida ja ära teenindada.

Politsei andmebaas ja Linnahall

Sektori mured on traditsioonilised. Lennata me ei oska. Riigi poolt teisel katsel loodud lennufirma on oma asjad samahästi kui kokku pakkinud ja enam ei ole diskusioonipoegagi teemal, kas ja mis saab edasi. Air Baltic värvib vaikselt oma lennuparki Eesti värvidesse ja nii tunnemegi rõõmu, et uus aasta tuleb mitmete uute otselendudega Tallinnast Euroopa südamesse.

Ikka ja jälle liigub mõnes koridoris ringi mõte mõnest uuest maksust, inimeste vabaduste koomaletõmbamisest, kui mainida algatust majutusasutuste külaliste registreerimisest otse politsei andmebaasi ja meie otsustamatuse sümboliks kujunev Linnahall. Välk selgest taevast oli otsus, mitte anda tegevusluba Haaga-Helia koolile. Meie kõige suurem probleem on jätkuvalt tööjõu küsimus ja viidatud otsus seda kuidagi ei leevenda, pigem vastupidi.

Aktuaalne teema on endiselt riikliku turismistrateegia loomine. Ettevõtjad saavad siin olla partneriks ja pakkuda ekspertiisi, kuid strateegia on ikkagi riigi teha. Avalikus sektoris on selleks piisavalt ressursi ja kompetentsi. Soome on meile siin suurepäraseks eeskujuks.

Jutu tahaks lõpetada siiski heade sõnumitega. Üleüldine soov meie elu reguleerida on vähemalt Tallinna linna näitel jõudnud sisulise dialoogini ettevõtjatega. On hea, et toores eelnõu pealinna ööelu brutaalselt suunata, võeti vähemalt ajutiselt maha, et osapooltega rahulikult lahendused läbi rääkida. Ettevõtjate kogemus on hindamatu ja oleme seda alati valmis heal meelel valitsusstruktuuridega jagama, nii kohalikul kui riigi tasandil.