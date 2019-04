Peter Roose: turismi taga on rohkem kui Raekoja platsil õllejoomine

Seda rõhutab kaks nädalat ametis olnud Eesti hotellide ja restoranide liidu (EHRL) uus juhatuse esimees, Tallink Hotelsi juht Peter Roose.

„On vaja mõistmist, et turism ei tähenda inimest, kes käib Tallinna Raekoja platsil õlut joomas, see on palju laiem teema,” ütleb Roose. Ta rõhutab, et turism annab kaudselt tööd väga paljudele inimestele ning kätkeb eri valdkondi – restoranidest, muuseumidest, kauplustest pesumajadeni. Seega on Roose sõnul oluline, et ka uue valitsuse ajal säiliks hotellide käibemaksusoodustus.

Millised on EHRL-i ees seisvad suurimad probleemid?



Ma loodan, et see koht pakub ka rõõmu. Üks tähtsamaid asju on, et meil oleks stabiilne maksukeskkond ja et ettevõtluse arenguks oleks loodud vajalikud tingimused. Sageli arvatakse, et konkureeritakse kõrval oleva hotelliga, aga nii ei pruugi alati olla. Oleme külalislahkuse valdkonnas globaalses konkurentsis. Need otsused, mis Eestis tehakse, mõjutavad meie sektorit ja konkurentsivõimet laiemalt.

Millised eesmärgid olete endale selles ametis seadnud?



Oluline on maksukeskkond, samuti olla riigi partner. Tahaksime kasvatada ka liikmeskonda, oleme kogu Eesti hotellide ja restoranide liit.

Tuleb teadvustada meie sektorit laiemalt ja meid mõjutavaid tegureid. Kasutatakse erinevaid arve, aga 10% või 7–8% Eesti sisemajanduse koguproduktist on otseselt turismiga seotud. 130 000 inimest saavad tööd tänu turismile. See on oluline sektor ja seda tuleb teadvustada. Sellega käsikäes käib ka haridus, kutseharidus, kust tulevad tuleviku kokad, turismitöötajad, hotellipidajad.