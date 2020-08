Peter Vesterbacka Ärilehele: tunneli majanduslikku edusse ei usuta, aga ise tahetakse teha

Neljapäeval andis riigihalduse minister Jaak Aab pressiteate vahendusel teada, et Eesti ei toeta Peter Vesterbacka poolt juhitud Finest Bay Area projekti, millega soovitakse rajada Tallinna-Helsingi tunnel. Ärilehele antud usutluses ütleb Vesterbacka, et neile tuli pigem üllatusena teate edastamise viis. Karavan liigub siiski edasi ning tema sõnul peavad nüüd ühise laua taha istuma Eesti ja Soome valitsused.

Vesterbacka ütleb, et nad ootasid Eesti valitsuse vastust väga kaua, selgelt üle seaduses ette nähtud aja. Lisaks pidid nad vastama kohati väga veidratele küsimustele. Mis saab edasi? Mida Finest Bay Area Eesti valitsuselt üldse tahtis? Kas kogu loo keskmes võib olla Hiina raha? Miks meenutab kogu lugu kangesti puidurafineerimistehase saagat?