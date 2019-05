Peter Vesterbacka hakkab lisaks Tallinna-Helsingi tunnelile eest vedama ka Jäämere raudtee ehitamist

„Kaup ei ole tõesti see ainus asi. Kui vaadata Tallinna tunnelit, siis seal on kauba osakaal umbes 20 protsenti ja muu on reisiliiklus. Ka siin hakkab reisiliiklusel olema märkimisväärne roll, eriti kui Rovaniemisse maandub tulevikus otselende Aasiast,” rääkis Vesterbacka. „Oluline on, et Jäämere raudtee hoiaks kokku 20 kaubaveopäeva Aasia ja Euroopa vahel. Maailma tähelepanu on tõeliselt heal viisil siia koondunud ja nüüd on hea aeg tegutsema hakata.”