Pettunud Baltika investorid Milderite aktsiamüügist: risk on realiseerumas

Äripäev RUS

Investorid on pettunud selles, et Baltika aktsia on sel aastal kaotanud kaks kolmandikku oma väärtusest ning oma osalust on märkimisväärselt vähendanud nii ettevõtte juht Meelis Milder kui ka Maire Milder, kirjutab Äripäev.