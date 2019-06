Petturi paaki võib jõuda iga kuues sinise diislikütuse liiter

Praegu saab tavahinnast 36 senti odavamat kütust osta iga soovija. Selleks tuleb näidata isikut tõendavat dokumenti ja öelda, milleks sinist diislikütust tarvitatakse. Ka ajakirjanik võib valetada, et tal on kodus kartulimaa, kanistrid täis tankida ja need hiljem sõiduautosse ümber valada. Vahelejäämise tõenäosus on kaduvväike.

Läinud aastal nõudis riik vähemmakstud aktsiisi 181 000 liitri diislikütuse eest. Maksu- ja tolliamet usub, et tegelikult võis valesse paaki jõuda 13,2 miljonit liitrit sinist kütust ehk pea-aegu iga kuues odavamalt müüdud kütuseliiter. Ameti maksuauditi üksuse juht Raili Roosimaa ütles, et petturite tabamiseks on neil kaks võimalust.

Probleemile hakati lahendust otsime läinud aastal ning tänaseks on maaeluministeerium pakkunud välja kaks võimalikku tulevikustsenaariumit.

"Kui me näeme aruannetest neid füüsilisi isikuid, kes on eriotstarbelist diislikütust soetanud, siis me teostame sellist tagantjärele kontrolli. Me võtame nendega ühendust, vajadusel selgitame seda tausta, et mis otstarbel on isik seda kütust soetanud. Ja teine on selline reaalajas kontroll, kus isik peatatakse maanteel, tegevuskohas või tanklas ja tabatakse rikkumiselt," sõnas Roosimaa.

