Petturite püüdmiseks jõustuv seadus võib mõjutada paljusid

Sealhulgas pole kindel, kas seadus täidab eesmärki vähendada agressiivset maksuplaneerimist. "Osaliselt tuleneb ka see sellest, et direktiiv on koostatud silmas pidades klassikalist tulumaksusüsteemi. Meie tulumaksusüsteem on kardinaalselt teistsugune ja selles valguses need tunnused, milliseid tehinguid tuleb raporteerida, ei ole tihti olulised," ütles PwC Eesti maksuvaldkonna juht Hannes Lentsius.

