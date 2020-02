Pettusekahtlusega Eesti veebipood teenib müstilist kasumit

Novads OÜ veebipoe kohta võib leida hulganisti arvustusi, kus nimetatakse firmat kahtlaseks ja selle tegevust petuskeemiks. „Ärge selle kahtlase firmaga äri ajage," kirjutas üks kasutaja Google'i arvustuses. „Kui kahtlete, siis vaadake nende kohta jäetud kohutavaid arvustusi." Trustpiloti platvormil kirjutavad mitmed pahased kliendid, et pole kas kaupa kätte saanud või see on nendeni jõudnud katkisena.

E-pood on lisatud ka tarbijakaitse musta nimekirja. Möödunud aastal esitati Novadsi kohta viis avaldust tarbijavaidluste komisjoni.

Kui heita pilk Novads OÜ tunamullusele majandusaasta aruandele, siis vaatavad sealt vastu üllatavad numbrid.