Petuskeem: kurjategijad lõid inimeste teadmata Smart-ID kontod

Kõige tõsisemad juhtumid, mille osas alustas politsei kriminaalmenetlust, said alguse veebruaris ning võimendusid aprillis, mil kurjategijad üritasid õngitsussõnumeid ja -lehti ära kasutades luua võõra inimese nimel uut Smart-ID kontot.

Petuskeem seisnes selles, et inimestele saadeti mobiiltelefoni tuntud panga nimelt sõnum, mis suunas näiliselt panga sisselogimisleheküljele. Seal suunati inimene õngitsuslehele mobiil-ID-ga sisse logima. Kui ohver oli sisestanud oma kasutajatunnuse, isikukoodi ja PIN 1, alustasid kurjategijad samal ajal uue Smart-ID konto loomist. Inimeste tähelepanematust kasutades suunati teda tegema järgmisi vajalikke samme, näiteks sisestama PIN 2, et Smart-ID konto loomine taustal lõpetada. Niimoodi said kurjategijad luua uue Smart-ID konto ja logida ohvri andmetega ning tema teadmata sisse erinevatesse e-teenustesse, kus on kasutusel Smart-ID, sealhulgas internetipanka. RIA-le teadaolevalt on seeläbi rahalist kahju kannatanud mitu inimest.

„Kurjategijad kasutasid ära inimeste tähelepanematust. Nad sisestad enda koodid harjumusest, veendumata selles, millele nad sisuliselt alla kirjutavad. PIN-koodide sisestamist ei tohi võtta kergekäeliselt, vaid tuleb alati tegutseda teadlikult. Tuleb hoolikalt vaadata teenusepakkuja kontrollkoodi ning kontrollida üle, kas tegemist on õige teenusega," ütles RIA intsidentide lahendamise osakonna (CERT-EE) juht Tõnu Tammer.

RIA alustas Smart-ID teenusepakkuja SK ID Solutionsi tegevuse suhtes järelevalvemenetlust.