Pfizer avaldas uued tulemused: koroonavaktsiin on arvatust veelgi efektiivsem ja ohutu

Toimetas: Kaja Koovit kaja.koovit@arileht.ee RUS

Pfizeri Covid-19 vaktsiin Foto: Scanpix, REUTERS

USA ravimitootja Pfizer teatas täna, et nende koroonaviiruse vaktsiini efektiivsus on 95% ning tõsiseid kõrvalmõjusid ei ole sellel ilmnenud, vahendab The NewYork Times.