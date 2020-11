Pfizeri katsealune avaldas, mis tunne oli saada koroona vastu vaktsineeritud: esimest süsti saades ma ei teadnud, kas sain platseebot või vaktsiini

57-aastane Hamilton on osaline Pfizeri arendatava koroonaviiruse vaktsiini katsetustel. Katsealusena alustas ka oma päeviku pidamist, mida kavatseb täita veel järgmised kaks aastat.

Hamilton kirjeldab, kuidas katse alguses küsiti talt mitmeid küsimusi ja testiti ka seda, kas tal juba koroonaviirus on. Võeti verd ja siis tehti talle esimene süst. "Sel hetkel ma ei teadnud, kas saan platseebot või vaktsiini, aga tajusin seda õhtu, kui väsisin väga ära. Järgmisel päeval olin äärmiselt väsinud ja tekkis palavik," kirjeldas Hamilton. Ta kehatemperatuur oli kolm päeva 37,2-37,8 kraadi.

Pärast esimest süsti ootas ta kolm nädalat, et saada septembri algul järgmine süst. "Sama stsenaarium - olin järgmisel päeval äärmiselt väsinud. Seekord oli natuke raskem - ma ei jaksanud isegi söömiseks püsti tõusta. Lihtsalt lesisin voodis ja magasi suurema osa päevast," kirjeldas Hamilton, et sarnaselt esimese korraga oli tal taas paar-kolm päeva kergem palavik.

Pärast seda oli kõik korras. Praeguseks on ta uuringu kolmandas faasis. "Andsin verd kuu aega peale viimast süsti ja annan veel verd märtsis, et saada teada, kas mul on antikehasid," selgitas Hamilton. Märtsikuises vereproovis võib välja tulla ka muid keha reaktsioone vaktsiinile.

Hamiltoni sõnul tuleb katsealusel iga kord peale süsti saamist detailideni kirjeldada, millised on su kõrvalnähud seitsme päeva jooksul. Milline on kehatemperatuur, kas kuskilt valutab, kui palju. Seda selleks, et uuringu koordinaator märkaks, kui kõrvalmõjud liiga tugevad on.

"Näiteks kui ma panin kirja, et väsimus oli "raske", kirjutas kirjutas mulle peagi ja uuris, kuidas mul läheb. Sama asi kordus, kui mu kehatemperatuur peale teist süsti pikemaks ajaks tõusis." Hamiltonile aga kinnitati seepeale, et selle vaktsiini puhul ongi kõrvalnähud tuntavamad just teise süsti järel.

Siiski toob Hamilton välja, et uuringu läbiviijad katsealustega väga palju ei suhtle. "Nad lihtsalt ütlevad sulle, et kui tunned end halvasti, võid iga kell helistada. Või kui tunned, et soovid katsegrupist välja astuda, võib sellest koheselt teada anda ja nad räägivad suga. Nad püüavad hoida ära olukordi, kus keegi tunneb hirmu või ängi," kirjeldas Hamilton.