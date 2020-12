Pfizeri tehasest on esimene partii koroonavaktsiini Eesti poole teele pandud

"Praeguse seisuga teame, et esimesed vaktsiinitarned jõuavad Eestisse jõulupühade ajal, saame alustada vaktsineerimisega 27. detsembril. Eesmärk on teha seda Ida-Virumaal, Tallinnas ja Tartus, kus on kõige suurema viiruse levikuga piirkonnad. Loomulikult lähtume vaktsineerimise plaanist," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. Esimene vaktsiinisüst tehakse eeloleval pühapäeval Ida-Virumaal.

Esimese laariga tuleb Eestisse 9750 doosi Pfizeri ja BioNTechi koroonavaktsiini. Kuna 21 päeva möödudes tuleb teha korduvsüst, siis piisab sellest kogusest veidi vähem kui 5000 inimesele. "Pool kogust läheb kohe ja pool kogust kolme nädala pärast ja seda saavad siis kõik haiglad, kus on olemas kas siis Covid-osakonnas kas siis riskirühma töötajaid või perearstid, kes on riskirühma töötajad," ütles terviseameti juht Üllar Lanno. Esimesena saavad koroonavaktsiini 20 haiglat ja 25 perearstikeskust üle Eesti.

Kuna Pfizeri ja BioNTechi koroonavaktsiini saab Eesti esialgu vaid väikestes kogustes ja jupikaupa, siis laiemalt loodab riik hakata riskirühmi vaktsineerima siis, kui ka Moderna vaktsiin on Euroopa ravimiametilt heakskiidu saanud. See võiks toimuda lähima kuu aja jooksul.

