Philip Morris kuulutas oma Balti riikide ainsa tubakatehase täiesti kliimasõbralikuks

Klaipedas asuv tehas on esimene Philip Morrise 44 tehasest maailmas, millele on rahvusvahelise Myclimate initsiatiivi poolt omistatud sertifikaat. Sertifikaat tõendab, et tehase energiasäästuprogrammid kompenseerivad täielikult õhku paisatava süsiniku mahu.

“Oleme kümme aastat teinud tööd selle nimel, et vähendada tehase negatiivseid mõjusid keskkonnale. Viimase kaheksa aastaga oleme tänu alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtule vähendanud tehase süsinikheidet kolm korda ja viinud ellu suuri muutusi, et optimeerida igapäevast energiakasutust,” sõnas UAB Philip Morris Lietuva direktor Bruno Romeu.

Romeu sõnul on nende jaoks kliimaprobleemidega tegelemine rohkem kui lihtsalt sõnad. Ettevõte panustab lisaks tootmise kaasajastamisele ka sotsiaalsetesse projektidesse, toetades India perekondi võtmaks kasutusele biogaasi, suurendades seejuures ühtlasi teadlikkust kasvuhoonegaaside vähendamise vajalikkusest ja metsa raadimise ohtikust mõjust elukooslustele.

Neli aastat tagasi kirjutasid 195 riiki Pariisis alla kokkuleppele, milles kirjeldatakse ülemaailmset tegevuskava kliimamuutuste potentsiaalselt katastroofiliste mõjudega võitlemiseks. Riigid on kokku leppinud selles, et globaalne soojenemine peab jääma alla industriaalrevolutsiooni eelsele tasemele ega tohi ületada seejuures 1,5 kraadi Celsiuse järgi.