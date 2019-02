Pidu ja pillerkaar. Trump ehmatas Hiina börsi tõusma

Trump teatas pühapäeval, et ta lükkab Hiina kaupadele imporditariifide kehtima hakkamist edasi seni plaanitud 1. märtsilt, kuna kaubanduskõnelused on olnud viljakad. Ta märkis, et kohtub Hiina presidendi Xi Jinpingiga kui läbirääkimistel progress jätkub ja on millele alla kirjutada.

Kõnelustel on saavutatud edu intellektuaalse omandi kaitse, tehnoloogia Hiina viimise, põllumajanduse, teenuste ja valuuta osas, märkis Ühendriikide president.

Börse ja maailma majandust on kuid varjutanud kaubanduspinged USA ja Hiina vahel. Kui need kaoks, võiks investorid jälle julgemaks muutuda ja hakata riski võtma ehk aktsiaid ostma.

„Investorid ei teadnud, mis sellest välja tuleb,“ ütles CMC Marketsi analüütik David Madden Reutersile. „Börs võib jätkata agressiivsemat tõusu kui me seni oleme näinud.“

Hiina aktsiaturule on kuue protsendine tõus suurim päevane edenemine alates 2015. aasta juulist.