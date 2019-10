Piimatööstuse juht Lõuna-Eesti kriisist: siseminister peaks tõttama kriisipiirkonda lahendusi pakkuma, aga näha on vaid poliitkemplust

"Õnneks saame meie seekord öelda, et meist läks kriis mööda ja Lõuna-Eestit puudutav - ma ütleks isegi, et tragöödia - meid ei puudutanud," rääkis Ülo Kivine, kelle juhitud Tere ja Maagi piimatööstustel on tehased ka Põlvas ja Viljandis ehk tormist enim kannatada saanud piirkondades. "Küll aga sellest, mis juhtus Võrus [Valio tehases], teeme ka meie järeldused ja püüame enda jaoks stsenaariumi läbi mängida. Paljut me muidugi ise teha ei saa, sisuliselt jääbki meil üle vaadata generaatorid ja paigutama lisavõimsused nendele töölõikudele, kus on oluline, et tootmine seisma ei jääks. Näiteks juustutööstuse puhul on oluline juustukatla ehk -segaja töökindlus." Kivine ütles, et nad olid valmis ka Valio Võru tehast omalt poolt piimatöötlemisel aitama, aga Valio suutis lahendada asjad ise.

Kuigi kahjudest pääsenud, on Kivine riigi tegevuse suhtes ülikriitiline. "Mind hämmastab, kuidas kõiksugu ametid teevad igasuguseid proove ja õppusi, aga kui torm tuleb, pole meil linnas [Võrus] toimivat tanklat, vett, telefonisidet! Haigla juht sõidab teise linna haigla generaatorisse kütust juurde tooma!"