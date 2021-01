Piinlik vaidlus. Walt Disney lapselaste inetu võitlus vanaisa päranduse üle

Miks on haiguse esinemine oluline? Aga seetõttu, et kaksikute ema testamendis on kirjas, et pärandvarast väljamaksete tegemiseks peab saaja olema vaimselt terve. Kogu loo muudab tragikoomiliseks see, et Lundi on testitud ja tal ei ole Downi sündroomi tuvastatud.

Brandford Lund soovis, et perekonna kohtuprotsessilt kõrvaldatakse kohtunik David Cowan, kes tundus tema meelest olevat selgelt õe ja "vaenulike pärandi hooldajate" poolel. Viimased teenivad pärandvarast miljon dollarit igal aastal, kuni kogu raha on välja jaotatud. Seega on neil endil huvi, et protsess võimalikult kaua veniks. Raha tiksub.

Kohtunik Cowan ütles eelmise aasta juunis kohtus väidetavalt nii: "Kas ma soovin anda 200 miljonit dollarit kellelegi, kel võib esineda Downi sündroom? Vastus on ei."

Kuidas totter olukord tekkis?

Walt Disney suri 1966. aastal, neli aastat enne Bradfordi ja tema õe Michelle sündi. Ta jättis suure osa oma varandusest oma kahele tütrele Dianele ja Sharonile ning nende järeltulijatele. Bradfordi ja Michelle'i ema Sharon suri 1993. aastal rinnavähi tõttu. Ta jättis päranduse oma lastele, kuid esimese summa tohtisid nad kätte saada, kui on 35-aastased.

Lisaks oli testamendis punkt, et kolm laste ema poolt määratud pärandi hooldajat peavad tunnistama lapsed vaimselt terveteks, et need rahasumma üldse endale saaks. Pärandis oli täpsemalt kirjas, et kaksikud pidid esimese summa saama 35-, teise 40- ja kolmanda 45-aastaselt. Pärandi hooldajateks määras ta oma mehe Billi, tema õe Diane'i ning kinnisvaramaakleri, kes aitas leida asukoha Disney Worldile. Pärandi hooldajad said miljon dollarit aastas, kuni mõlemale lapsele on summad välja makstud. Tundub, et hooldajad nägid siin teenimise võimalust.

Kui kaksikud said 35, siis otsustasid kolm tarka, et Bradford ei vasta tingimustele, aga Michelle küll. Ehkki Bradfordi väitel on viimane narkosõltlane ning ta elas 2009. aastal üle ajuarteri aneurüsmi, mis ta peaaegu tappis. See hakkas väidetavalt mõjutama tema enda mentaalset võimekust.

Bradford ja Michelle olid enne lähedased, kuid ei ole neli aastat teineteisega suhelnud. Bradford väidab, et kui õde aneurüsmi tõttu mentaalselt nõrgaks muutus, siis hakkasid pärandi hooldajad teda kasutama justkui "robotit".