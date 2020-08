Piirangud üle Euroopa. Riigid muretsevad, et suvepidustused tekitavad suure koroonalaine

Niisamuti on ametnikud teadlikud, et puhkuste perioodi lõpp tähendab, et reisilt naasnud inimesed võivad levitada Covid-19 töökohtades ja koolides. Hispaania on taas viiruse üks kuumi kohti. Jälle on saamas pihta riigi 175 miljardit dollarit väärt turismitööstus.

Viimase 14 päevaga on Hispaania andnud teada 116 uuest haigusjuhust 100 000 elaniku kohta. Prantsusmaal on sama number 41, Suurbritannias 19 ja Saksamaal 16. Viiruse esimese laine üks Euroopa murelapsi ja siinne peamine kolle oli Itaalia. Seal on vastav number nüüd 9,3.

Üle Euroopa peavad ametnikud pead murdma, kuidas majandust taastada, aga samal ajal mitte lasta viirusel taas käest minna.

Iirimaa kriisikomisjon on täna kogunemas Dublinis, et arutada uusi meetmeid, sest laupäeval oli nende päevane uute juhtude arv suurim peale maikuud.

Iirimaal on probleemiks kolded toiduainetööstustes, kuid ka riigi baarides toimuv. Nädalavahetusel ilmus avalikkuse ette video, kus üks Dublini baarman seisis letil ja valas alkoholi otse klientidele suhu. Kohalik terviseameti juht kirjeldas seda tegu kui „täiesti mõtlematut." Iirimaal on öeldud, et järgmised kolm nädalat on viiruse leviku osas kriitilise tähtsusega.

Ligi 25 000 ööklubi Ibizast Madridini olid raskustes, sest Hispaania oli keeratud esimese laine tõttu pea täielikult lukku. Vahepeal said nad tegutseda, kuid nüüd on nad taas kinni, sest riik kehtestas 11 meetmest koosneva paketi. Riigi tervishoiu eest vastutav minister süüdistas just ööelu selles, et nakatumiste arv on taas kasvanud. Eelmisel nädalal kasvas uute nakatunute arv seal 27 000 võrra.

Riigi turismisektori esindajad on aga nukrad, sest nende sõnul ei külasta inimesed neid enam ammu vaid päikese ja randade pärast.

Kreeka jälle piirab alates sellest nädalast baaride ja restoranide avamisaegu keskööst kuni 7ni hommikul. Seda Ateena regioonis. Pulmadele ja teistele taolistele üritustele seati ülempiir - 50 inimest. Seda piirkondades, kus viirus eriti vohab.

Ka Prantsusmaal, kus Pariisis ja Marseille's on nakatunute arv jõudnud kriitilise piirini, on ametnikud keelanud mõnede avalike ürituste korraldamise, näiteks randades. Ööklubid on seal olnud suletud alates märtsi keskpaigast. Enam kui 5000 inimesega kogunemised on keelatud oktoobri lõpuni.