Piirikaubandus lokkab: leedukad tormasid jõulukinke ostma Poolasse. Toit ja alkohol on seal oluliselt odavam

Euro maksab 4,19-4,23 zlotti. Mida piirist kaugemale, seda soodsamaks kurss muutub. Nädal tagasi maksis see 4,25 zlotti.

Leedu Delfi ajakirjanik kirjeldab, et eelmise laupäeva hommikul rääkis Biedronka kaupluses poola keelt vaid müüja. Sisseostudele tulnud leedukad möödusid köögiviljaletist, sest vaevalt neid huvitab 4,99 zlotti ( 1,19 eurot) maksev kurgikilo. Kartul, sibul ning teised köögiviljad on Leedus odavamad.

Aga päevalilleõli, mille liiter maksab 3,49 zlotti ( 0,83 eurot), ladusid mõned ostjad kärusse kastidega.

Värske karpkala maksis 14,9 zlotti ehk 3,54 eurot kilo, filee 29,90 zlotti ( 7,10 eurot). Pakuti ka lõhet ja forelli, kuid see ei olnud leedukatele ahvatleva hinnaga. Üldiselt soovitati kala osta linnaäärsest kioskist, kus see on soodsam.

Seevastu parti saab poest osta 5.99-zlotise ( 1,42 eurot) kilohinnaga. Samas ei pannud paljud ostjad tähele, et see soodushind kehtib vaid Moja Biedronka kaardi omanikele ning tavaostjate jaoks kehtis 10,99-zlotine ( 2,61 eurot) hind.

Leedu Delfi kirjutab, et hinnavõrdlusest pääseb piimatoodete ning alkoholiletis, sest seal on kõik tooted kodusest odavamad. Kilo vanillimaistelist kohupiima maksab 1,66 eurot, liiter 3,2% piima 0,52 eurot, keefir 0,68 eurot.

Pooleliitrine õlu maksab 0,69 eurot.