Pikaajaline üürikorter – uus ja paindlik lahendus

Kui otsite stabiilset ja moodsat kodu, aga ei soovi Tallinnas kinnisvara soetada, siis on Lumi Kodud just teile. Uhiuute korteritega kaks üürimaja on valmis ning alles on jäänud veel piiratud koguses uusi kodusid.







Milles seisneb Lumi Kodude lahenduse uudsus?

Lumi Kodude uued üürikorterid pakuvad kvaliteetset eluaset inimestele, kes ei soovi uue kodu ostuks võtta pangalaenu, kuid soovivad stabiilset eluaset Tallinnas. Tegu on professionaalselt juhitud üürimajadega, mis tähendab, et haldusega seotud küsimusi – vajalikud remonttööd, heakorda puudutavad küsimused, akende pesu, korteri suurpuhastus jms lisateenuseid – korraldab Lumi Kodude meeskond ning elanikud ei pea selle pärast muretsema.

„Kui oleme harjunud igapäevaselt teenuseid ostma professionaalsetelt ettevõtetelt, siis miks peaks see olema teistmoodi nii olulise teema puhul, nagu seda on kodu,“ arutleb Lumi Kodude ärijuht Hannes Tall üürimajade eelistele mõeldes ning lisab, et Kesk-Euroopas ja Põhjamaades on sarnase kontseptsiooniga üürimajad väga tavapärased ning Eestiski on see üha enam populaarsust kogumas.

Lumi Kodu, sisustatud korter

Miks mitte üürida eraisikult?

Üks kaalukas argument, miks eelistada korterit professionaalselt juhitud üürimajas, on just kindlus. Eluaset saab üürida täpselt nii kaua, kui selleks on vajadus, ning ei tule ette olukorda, kus armsast kodust tuleb väikese etteteatamisega välja kolida. Eraisikult üürides juhtub seda üsna sageli.

Samuti tuleb viimasel juhul sageli tasuda maaklerile vahendustasu, teadmata tegelikult, kui kaua on võimalik eluaset kasutada. Otse Lumi Kodudelt korterit üürides ei ole riski, et leping ootamatult lõpetatakse, ning lepingu- ja vahendustasu maksta ei tule. Võrreldes korteri ostmisega on üürikorter kindlasti paindlikum ja mugavam lahendus, kui elu ei ole veel nii paigas ning paari aasta pärast on näiteks soov hoopis välismaale kolida.

Kui tavapäraselt tuleb leppida üürileandja maitse- ja mööblieelistustega, siis Lumi Kodud pakub elanikele „oma kodu“ elamust. Üürnik saab kodu sisustada oma maitse järgi ning kujundada endale meeldiva elukeskkonna. Suuremad investeeringud, nagu integreeritud tehnikaga köök, vannituba ja garderoobikapid, on Lumi Kodude tehtud. Kui esialgselt valitud korter jääb väikeseks ja kui tuleb perelisa, siis on võimalik samas majas leida suurem korter.

Lumi Kodu, sisustatud korter

Kes on teie üürikodude kliendid?

„Tüüpilist klienti on raske välja tuua, tänaseks juba lepingu sõlminud kliendid jäävad vanusevahemikku 21–72 eluaastat, nende seas on nii eakaid kui ka noori peresid ning alles karjääri alustavaid noori,” selgitab üürimajade ärijuht Hannes Tall. Seega on üürimajad suunatud laiale sihtgrupile ja mõeldud kõigile, kes soovivad nautida mugavat elu kvaliteetses uues kodus mõnes Tallinna populaarses piirkonnas.

Lumi Kodu, sisustatud korter

Milliseid kortereid üürimajas pakutakse?

Lumi Kodude esimene projekt asub Põhja-Tallinnas Manufaktuuri kvartalis ning üks maja on meil juba elanikega kaetud. Kokku on kahes majas 127 ühe-, kahe- ja kolmetoalist korterit, ratta- ja käruparkla, parkimismaja ning suur roheline sisehoov. Korterite suurused jäävad vahemikku 28–65 m². Meie korterid teevad kindlasti eriliseks suured maast laeni aknad ning praktiline ja tänapäevane planeering.

2021. aastal valmivad Aiandi üürimajad Bonava Uus-Mustamäe elamukvartalis, kuhu on kavandatud kokku 168 ühe-, kahe- ja kolmetoalist korterit.

Asukoha valikul on oluline, et üürimajad paikneksid Tallinna peamistes elamupiirkondades, jalutuskäigu kaugusel koolist, lasteaiast, toidupoest ning ühistranspordi peatusest.

Lumi Kodu, sisustatud korter

Kas üürnik tohib värvida seinu, vahetada tapeeti või teha muid töid?

Kui üürnik soovib muuta interjööri isikupärasemaks, siis on võimalik lisateenusena tellida näiteks seinte värvimine, kuid kõikvõimalikud tööd tuleb eelnevalt Lumi Kodude meeskonnaga kooskõlastada. Selle käigus lepitakse kokku tööde teostamises ja samuti selles, millised on elaniku kohustused korteri esialgse seisukorra taastamiseks, kui elanik soovib elukohta vahetada.

Lumi Kodu, sisustamata korter (nr 3)

Kas koduloomad on lubatud?

Lumi Kodude korterites on kõik hästi käituvad lemmikud oodatud. Kui juhtub, et lemmik saab mõne pättusega hakkama, siis selle eest vastutab looma omanik ehk üürnik.

Milliseid lisateenuseid te üürnikule pakute?

Lumi Kodude üürimaju juhib professionaalne Lumi Capitali meeskond, mis langetab operatiivseid otsuseid vajalikke remonttöid ning heakorda puudutavates küsimustes. Nii toimub majade haldamine taustal ning elanikke võimalikult vähe häirides.

Fikseeritud kõrvalkulud sisaldavad juba tasusid majahaldus- ja kommunaalteenuste eest, sh küte ja jäätmevedu. Samuti on soovi korral võimalik tellida remondimees, akende pesu või kodukoristus ning ootamatu avarii korral on Lumi Kodude partnerid valmis ööpäevaringselt reageerima.

Lumi Kodu, sisustamata korter (nr 3)

Kui palju maksab sellises uues üürikorteris elamine?

Manufaktuuri kvartalis algavad korterite üürihinnad alates 395 eurost kuus. Ühetoalise korteri puhul tuleks arvestada lisaks üürile 60-eurose fikseeritud kõrvalkulude arvega, lisandub vee ja elektri kulu vastavalt tarbimisele. Muud lisateenused, nagu televisioon või internet, saab iga elanik endale meelepärase teenusepakkuja käest ise tellida. Täpsema info hindade kohta leiab Lumi Kodude veebilehelt.

Kuna kõik Lumi Kodude üürimajad on uusehitised, siis on kaasaegsed nii nende tehnilised lahendused kui ka sisekujundus. Võrreldes nõukogude ajal ehitatud kortermajadega on küttekulud oluliselt madalamad ning ka sisekliima parem.

Lumi Kodu, sisustamata korter (nr 3)

Mida peab korteri üürimiseks tegema?

Korteri üürimine on lihtne. Selleks pole vaja teha muud kui minna Lumi Kodude veebilehele, valida välja sobiv korter ning täita avaldus. Enne üürilepingu sõlmimist tehakse kõikidele klientidele taustakontroll, mille eesmärk on veenduda üürniku maksevõimes ning luua turvaline ja peresõbralik elukeskkond.



Kas üürilepingut sõlmides on vaja maksta tagatisraha?

Tagatisraha summa on võrdne kahe kuu üüriga. Tagatisraha makstakse kahes osas. Esimene osamakse tasutakse lepingu sõlmimisel ja teine osamakse enne korteri üleandmist. Kui üürileping lõppeb ja kõik on korras, tagastatakse üürnikule kogu tagatisraha.

Lumi Kodu, sisustamata korter (nr 4)

Kui korter ei sobi, siis kas ja millistel tingimustel saab üürilepingu lõpetada?

Leping sõlmitakse tähtajalisena ning kehtib üks aasta alates korteri üleandmise kuupäevast. Esialgse tähtaja möödumisel muutub leping automaatselt tähtajatuks. Teavitades teist poolt vähemalt kaks kuud enne tähtaja saabumist, on võimalik leping lõpetada tähtaja saabumisel. Pärast ühe aasta möödumist (ehk kui leping on muutunud tähtajatuks) on kliendil võimalik leping lõpetada, teatades sellest vähemalt kaks kuud ette.

Vaata lähemalt Lumi Kodud koduleheküljelt.