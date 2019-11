Pikalt oodatud samm sai reaalsuseks: riik kuulutas välja Eesti esimese taastuvelektri vähempakkumise

„Taastuvenergia tootmisseadmete investeeringukulud on viimaste aastate jooksul oluliselt vähenenud, mistõttu on loogiline asendada senine garanteeritud toetusskeem vähempakkumistega, mis tagab tarbijatele soodsama hinna,“ ütles Aas. Minister selgitas, et esimeses voorus testitakse eelkõige turu võimekust ning sellele järgnevad tulevikus suurema mahulised rohelise elektri hanked.

Esimene vähempakkumisega soovib riik saada alates 2021. aastast turule täiendavalt 5 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat aastas, selleks sobivad näiteks nii väikesed tuulikud, päikesepaneelid kui biogaasijaamad. Vähempakkumise võitjale makstakse toetust 12 aasta jooksul ning toetuse lagi on 53,7 eurot/MWh, kuid turuhinnaga mitte rohkem kui 93 eurot/MWh.

Vähempakkumisel saavad osaleda ainult uued tootmisseadmed, mille elektriline võimsus jääb vahemikku 50 kW kuni 1 MW. Pakkumine tuleb esitada Eleringile. Pakkumiste esitamise tähtaeg on kuni 18. märts 2020. Niinimetatud vana toetusskeem lõppes 2018. aastal, edaspidi tuleb turule ainult vähempakkumise võitnud tootjate toodetud taastuvelekter.