Pikalt vindunud lugu. Kes leevendaks 173 investori valu? Magusas kohas asuvat korterit ei suudeta kuidagi maha müüa

Ühisrahastusplatvorm Crowdestate on aastaid maadelnud ettevõtjaga, kes võttis 173 investori käest 210 000 eurot arenduslaenu, et osta ja teha korda korter. Kohe hakkas aga laenaja poolt pihta trikitamine, mis on kestnud veel ka aastal 2020. Just siis kui tundus, et pikk piinaaeg hakkab lõppema, selgub, et keegi ei taha vaidlusalust korterit ära osta.

Summa ei ole röögatult suur ja ka kogu "äriprojekti" kasum ei oleks laenajale olnud midagi enneolematut, aga ometi on viitsitud kogu protsessi pidurdada erinevaid nõkse kasutades. Kas sel suvel õnnestub investoritel viimaks oma raha kätte saada? Lootus on suurem kui kunagi varem.