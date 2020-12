Pikalt vindunud tehing sai lõpu: Nordica ostab tütarfirma poolakatelt välja

Eesti riiklik lennufirma Nordic Aviation Group (Nordica) ja Poola riiklik lennufirma LOT Polish Airlines jõudsid pärast pikki läbirääkimisi kokkuleppele ühise tütarettevõtte Xfly (varem Regional Jet) omandistruktuuri muutmises. Sõlmitud lepingu kohaselt omandab Nordica LOTi 49% osaluse lennuettevõttes Xfly ja saab seejärel firma ainuomanikuks. Nordica ja LOTi kommertskoostöö jätkub.

Nordica juhatuse esimees Erki Urva ütles, et pikaks veninud läbirääkimised LOTi 49% osaluse omandamiseks on nüüdseks lõppenud ja leping on saanud mõlema poole allkirjad. „Olgugi et läbirääkimised kestsid väga kaua, olen kokkuleppega rahul ja oluline on ka see, et lahkuminek toimus igati sõbralikult, mis tagab meile jätkuva kommertskoostöö.

Eesti lennufirma on nüüdsest 100% omanik oma tütarettevõttes Xfly, mis tegeleb lendude opereerimisega, ja see muudatus annab meile sõltumatuse langetada vajaduse korral ise kiireid otsuseid kriisist räsida saanud lennundusturu tingimustes,” rääkis Urva.

LOT Polish Airlinesi tegevjuht ja juhatuse esimees Rafał Milczarski lisas: „Soovin tänada Nordicat nelja aasta pikkuse ja mõlemale poolele kasuliku koostöö eest. Lennufirma LOT on viimastel aastatel pakkunud Tallinnast järjest tihedamaid ühendusi teiste Euroopa linnadega ning kasvatanud oma kaubamärgi tuntust kõigis Baltimaades. LOTi ja Nordica lennumeeskonnad on nelja aasta jooksul korraldanud koos kokku 63 658 lendu. Kuna pandeemia on nõudlust lennuühenduste järele märkimisväärselt vähendanud, lõpeb täna meie ühine ja eriline teekond. Arvestades meie ettevõtete häid suhteid, jätkame oma koostööd edaspidi kommertsalustel.”

Poola riiklik lennufirma LOT omandas 2016. aasta novembris 49% osaluse Nordica tütarfirmas Xfly. Kahe lennufirma vahel algas mitmetasandiline koostöö, mis väljendus nii piletimüügiplatvormi jagamises kui ka lendude korraldamises Tallinna-Varssavi liinil ja hiljem teistelgi liinidel. Eesti ja Poola lennuettevõtted ostsid lendude korraldamise teenust oma tütarettevõttelt Xfly, mis on nüüdseks kasvanud läbi aegade suurimaks Eesti lennufirmaks. See on hea näide kahe riigi eduka koostöö kohta Euroopa ühisel lennundusturul.