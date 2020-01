Pikk nimekiri: need lennufirmad on peatanud lennud Hiinasse

Hongkongi lennufirma ütles, et vähendab järk-järgult Hiinasse suunduvate lendude mahtu. 30. jaanuarist kuni märtsi lõpuni väheneb lennufirma seniste lendude arv poole võrra.

Delta Air Lines

USA lennufirma andis 29. jaanuaril teada, et vähendab perioodil 6. veebruar – 30. aprill Hiinasse lendude arvu Hiina seniselt 42 lennult nädalas 21 lennule.

Egyptair

Egiptuse lennufirma andis 30. jaanuaril teada, et peatab 1. veebruarist kõik Hiinasse minevad ja sealt tulevad lennud.

Ethiopian AIirlines

Kuigi Aafrika lennufirma ütles 30. jaanuaril, et pole tühistanud kõiki lende Hiinasse, öeldi lennufirma klienditeenindusest päev varem Reutersile, et kõik lennud Hiinasse on tühistatud.

Finnair

Soome lennufirma andis 28. jaanuaril teada, et peatab lennud Nanjingi ja Pekingisse kuni märtsi lõpuni. Ettevõte peatab ajavahemikus 5. veebruar – 29. märts kolm korda nädalas toimuvad lennud Helsingi ja Pekingi Daxingi lennujaama vahel ning perioodil 8. veebruar – 29. märts kaks korda nädalas toimuvad lennud Helsingi ja Nanjingi vahel.

Lion Air

Indoneesia Lion Air Group andis 29. jaanuaril teada, et peatab veebruarikuust kõik lennud Hiinasse. Selleks hetkeks oli lennufirma juba tühistanud kuus lendu erinevatest Indoneesia linnadest Hiinasse ja peatab ülejäänud uuest kuust.

Lufthansa

Sakslaste Lufthansa andis 29. jaanuaril teada, et peatab lennufirmade Lufthansa, Swiss ja Austrian Airlines Hiina suunduvad ja sealt tulevad lennud kuni 9. veebruarini. Lennufirma jätkab lende Hongkongi, kuid on peatanud mandri-Hiina lendude broneerimise veebruari lõpuni.

SAS

Skandinaavia lennufirma SAS andis 30. jaanuaril teada, et tühistab ajavahemikus 31. jaanuar – 9. veebruar kõik Shanghaisse või Pekingisse suunduvad ja sealt tulevad lennud. Nendesse Hiina linnadesse on SAS-il iganädalaselt 12 lendu.

Singapore Airlines

Singapuri lennufirma andis 31. jaanuaril teada, et vähendab mandri-Hiina lendude mahtu alates veebruarist. Nende hulgas on lennud Pekingisse, Shanghaisse, Guangzhousse, Shenzheni, Chengdusse, Xiameni ja Chongqingi. Osasid neid lende teenindab ettevõtte kohalik partner SilkAir. Ka vähendab Singapore Airlines Ltd. oma odavlennufirma Scoot lendusid Hiina.

Turkish Airlines

Türgi lennufirma andis 30. jaanuaril teada, et vähendab perioodil 5.–29. veebruar lendude mahtu Pekingisse, Guangzhousse, Shanghaisse and Xiani.

United Airlines