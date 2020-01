Pilk rahakotti! Haruldaste Soome rahatähtede eest võib saada sadu eurosid

Üks kõige haruldasemaid Soome euromünte vermiti 2006. aastal. Selle muudab kollektsionääride seas hinnatuks Euroopa Liidu kaart, kuhu kogemata sattus ka Norra, mis tegelikult pole ELi liige, kirjutab Iltalehti.

Sellise 2-eurose mündi eest võib saada praegu 50 eurot, kuid varasemalt on seda müüdud ka sajaga.

Nimiväärtusest rohkem võib saada ka 2004. aastal välja antud 2-eurose mälestusmündi eest. Mündil on kujutatud stiliseeritud sammast, millest sirguvad võrsed. Võrsed sümboliseerivad Euroopa Liidu laienemist. Samba lähedal on tähed „EU". Mündi ülaosas on aastaarv 2004. Kujutist ümbritsevad kaksteist tähte koos aastaarvuga. Sellise 2-eurose väärtus võib ulatuda 20 euroni.

Veel väärtuslikumad on aga mõned Soome 50-eurosed, mille eest võib saada mitusada eurot. Kupüüride esiküljel, paremal servas on hologramm ja selle kohal trükinumber. Kõige haruldasemad on H007 ja H005 trükinumbriga kupüürid. Lisaks õigele trükinumbrile peab kupüüri tagumisel küljel olema L-täht. See viitab, et tegu on Soome rahatähega.

„Nende leidmine pole enam väga lihtne. Aga on olnud mitmeid juhtumeid, kus inimene on leidnud selle kupüüri ja hiljem maha müünud. Nende väärtus ulatub sadadesse eurodesse," ütles Soome numismaatikute liidu juht Erkki Lähderanta.

H005 on haruldasem ja Lähderanta sõnul on sellise kupüüri väärtus 700-800 eurot. H007 võib maksta umbes 400 eurot. Lähderanta ostis sama summa eest ka endale H007 rahatähe. Ta nimetas seda heaks ostuks, sest usub, et kupüüri väärtus tõuseb.