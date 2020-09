Pilk tööjõuturule. Töösuhete arv taastub, aga vaevaliselt

Statistikaameti juhtivanalüütik Märt Leesment ütleb tööturu kiirstatistika värskete andmete põhjal, et sügiskuude algus tähendas muutusi ka tööturul. „Kui augusti lõpuga kaasnes töösuhete arvu vähenemine, siis esimese täispika septembri nädala lõpus nende arv mõnevõrra kasvas ja seda võib pidada tavapäraseks. Viimaste kuude suurimad muutused on toimunud Lääne- ja Kagu-Eestis, kus suvehooaja lõpp tõi kaasa töösuhete arvu vähenemise, mis septembri esimeseks nädala lõpuks peatus. Olulisemateks töösuhete arvu mõjutavateks tegevusaladeks olid majutus ja toitlustus, aga ka näiteks kaubandus. Töösuhte lõppemise põhjustest võib välja lugeda, et paljud neist olid ajutise iseloomuga," lisab Leesment.

Tegevusaladest on jätkuvalt keerulises seisus majutus ja toitlustus, kus suhteline erinevus võrreldes möödunud aastaga püsib suurim ning taastumine on pigem vaevaline. Aasta algusega võrreldes on töösuhete arv sel tegevusalal vähenenud ligi 14% võrra.