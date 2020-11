Pillavat elustiili nautinud eksmiljonär oma pankrotiprotsessile ei ilmunud

Kunagi kümneid miljoneid väärt olnud Reinsalu elustiili iseloomustas headel aegadel uhkeldav pillamine. Uhked sportautod ja luksuslimusiinid, villa Hispaanias, jahid Hispaanias, Marokos ja Norras, sõidud eralennukiga, naise juubel Monacos, kuhu külalised Eestist viidi suure lennukiga, mõjukad sõbrad, nende seas ekspresident Toomas Hendrik Ilves.

Nüüd on see kõik aga läinud, alles on üksnes võlad. Täna kell 13 oli Harju maakohtus istung, kus kohtutäitur Elin Vilippus nõudis Margus Reinsalult, tema firmalt KC Grupp ja temaga seotud MTÜ-lt Oandu Watermill vara nimekirja esitamist ja esitatud andmete õigsuse vandega kinnitamist.