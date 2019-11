PILTUUDIS | Jaanus Vihand sai Coopist lahkudes kolleegidelt kaasa kelmika sõnumiga pusa

„Kui ma lahkusin Coopist ja asusin tööle Apollosse, siis võtsin kaasa ühe rekvisiidi, mis räägib samuti muutustest – see kingiti mulle Coopi töötajate poolt minu äramineku peol,” ütles Jaanus Vihand kolmapäeval oma ettekande sissejuhatuses, näidates auditooriumile pusa, millel ilutses tekst „Ära muutub bossiks”. „See lause võeti välja ühest minu kunagi Äripäevale antud intervjuust,” selgitas ta, märkides, et seda sõnumit tasub kõikidel – mitte ainult juhtidel – meeles pidada.

„Mis ma öelda tahan – inimesed, olge inimesed. Käituge alati teistega inimlikult – nii töökaaslastega, inimestega liikluses kui ka oma naabritega –, siis on elu palju parem ja vähem on ka kõiki neid vaimseid probleeme, millele on siin viidatud ka statistika järgi,” sõnas Vihand, viidates eelnevalt kõnelenud tööinspektsiooni juhi Maret Maripuu ja sotsiaalminister Tanel Kiige ettekannetele, kes tõid välja, kuidas depressioonist saab peagi peamine töölt kõrvale jäämise põhjus.

„Kui me räägime muutustest tööturul, siis räägitakse väga palju sellest, et asjad on muutuses ja väga tihti räägitakse muutustest negatiivsest võtmes – noored ei viitsi enam tööd teha, see asi on keeruline ja teine asi on keeruline,” kirjeldas Vihand, kes kuulutati kevadel selle aasta parimaks juhiks Eestis. Õige pea pärast seda vahetas Vihand ka töökohta, asudes augustikuust juhtima suurärimees Margus Linnamäe osalusega Apollo Gruppi.