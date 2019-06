PILTUUDIS | Kitt aimas enda ametist vabastamist ette? Vaata, mida rääkis pangajuht selle nädala Swedbanki kliendilehes

„Kui vastata küsimusele, kas rahapesuskandaal on meie pangale negatiivset mõju avaldanud, siis jah, on,” ütleb Swedbank Eesti juhi kohalt teisipäeva õhtul taandatud Robert Kitt panga värskes kliendilehes.

Tema sõnul on aktsionärid kandnud kahju aktsiahinna languse tõttu, panga jaoks on tõusnud kapitali hind ning mõned tarbimislaenude ja arvelduste kliendid on lahkunud väiksematesse pankadesse. „Sellest on kahju, sest meie jaoks on iga klient oluline – ja ma mõtlen tõesti seda tõsiselt.”

Sellele lisandub Kiti sõnul ka kõik see, mida ei ole võimalik otseselt rahasse arvutada. „Näiteks brändi väärtus on langenud. Võimatu on kokku lugeda, kui palju selle kriisiga tegelemine kulutas meie inimeste tööaega,” kirjeldas endine pangajuht.

Samas märkis ta, et selle kõige juures on ka kaks väga positiivset külge. „Esmalt see, et meie kliendid usaldavad meid endiselt. Teiseks me teame, et Swedbank Baltikumist ei lahku,” sõnas Robert Kitt, kes asus panga Eesti haru etteotsa 1. jaanuarist 2015.