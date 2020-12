PILTUUDIS | Legendaarne Tallinna hotell saatis linlastele valgustatud akendega südamekujulise pühadetervituse

Juuli algusest Viru hotelli juhtima asunud Sari Sopanen tõdes juuli lõpus Ärilehele antud intervjuus, et tema töökohavahetus oli kokku lepitud enne koroonakriisi puhkemist. Enne Viru hotelli etteotsa asumist tuli tal aidata Pärnu spaahotelli Hedon kriisist läbi tüürida.

Ka ütles ta, et eesolev sügis on kindlasti hotelli jaoks suur küsimärk, samas soomlased armastavad Viru hotelli. Ühtlasi oli Sopanen viis kuud tagasi seda meelt, et kuna kolm suurt kesklinna hotelli ja Viru hotelli naabrit – Nordic Hotel Forum, Tallink City hotell ja Radisson Blu Sky hotell – läksid remonti, siis aitab see nende hotelli madalhooajal turgutada.

Maikuus andis Viru hotell teada 70 inimese ehk töötajatest kolmandiku koondamisest.