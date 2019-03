PILTUUDIS | Tallinna lennujaamas oli näha Qatar Airwaysi lennukit – mida ta siin tegi?

Kuigi täna hommikul Tallinna lennujaamas silmatud Qatar Airwaysi lennuki puhul võis tekkida küsimus, kas tegemist on pea aasta tagasi Tallinna ja Katari suunal lennuliini avamist lubanud lennufirma proovilennuga, seda see siiski veel ei olnud.

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margot Holtsi sõnul oli tegemist kaubalennuki ja tellimuslennuga. „Qatar Airways kaubalennud ei ole regulaarsed,” märkis ta. Seetõttu on lennujaamal ka raske hinnangut anda, kui tihedalt Lähis-Ida naftariigi lennufirma lennukid Tallinnasse satuvad. Antud lennuk oli tõenäoliselt Tallinnas ka öö veetnud, kuna oli kaetud korraliku lumemütsiga.

Viimati jäi Qatar Airwaysi tellimuslennuk Tallinna lennujaamas silma jaanuari alguses, kui siin peatus lennufirma äriklassi tütarfirma Qatar Executive lennuk. Selliste tellimuslendude tellijad võivad kasutada Tallinna lennujaama nö parkimiskohana, kui nende reisijate sihtpunkt on näiteks Sankt Peterburg Venemaal.

Qatar Airways teatas kavatsusest Tallinna lendama hakata mullu märtsis, küll aga on tänaseni jätkuvalt veel lahtine, millal ta Tallinna-Doha lennuliini lõpuks avab. Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe on varasemalt viidanud oktoobrile 2019. Koos Qatar Airwaysiga on Ärileht kirjutanud ka nii FlyDubai kui Emirates’i huvist Eesti vastu.