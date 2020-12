PILTUUDIS | Tuntud investorite kaasabil hoo sisse saanud idufirma hakkab pakkuma kontoriruumi iglumajas

Noblessnerisse püsti pandud Iglucrafti maja on spetsiaalselt kohandatud töötamiseks ja koosolekute pidamiseks, varustatud spetsiaalse broneerimissüsteemiga ning on esimene omataoline lahendus Eestis, teatas MySpotit pressiteate vahendusel. Ettevõtte kinnitusel on tegemist esimese verstapostiga töö- ja koosolekuruumide rendiplatvormi kavast varustada suuremad Euroopa linnad ruumide võrgustikuga kohtades, mis asuvad inimeste igapäevastel trajektooridel.

Ettevõtte kaasasutaja ja tegevjuhi Hardi Kinnase sõnul on ainuüksi Tallinnas sadu selliseid võtmekohti – ärimajad ja toidukohad naabruskondades – kus koosolekute pidamiseks või töötamiseks kohandatud lühirendi võimalust pakkuv keskkond puudub. Uue lahendusega panustab MySpotit piirkonnakeskuste ühendamisse töömaailmaga, mis aitab lühendada igapäevast transpordiga liikumise aega ning võimaldab inimeste efektiivsemat ajakasutust.

„Tahame luua lihtsate ja taskukohaste koosolekuruumide võrgustiku igapäevaste koosolekute pidamiseks kiire broneerimisprotsessiga meie platvormil ja QR koodiga ruumi uksel“ rääkis Kinnas. Ta usub, et nagu Bolt muutis jäädavalt taksonduse valdkonna kättesaadavust, nii on ka nemad muutmas töötamise ja koosolekute maailma. „Järgmised suuremad uudised selles valdkonnas tulevad meilt juba lähikuude jooksul,” lubas Kinnas.

Esimene verstapost selleks pandigi maha koos Iglucraftiga, kes tuli kevadise kriisi alguses turule erakliendile suunatud kodukontori tootega, selle vastuvõtt kõikjal oli üle ootuste edukas. See viis omakorda lahendusideeni, et taolised kontorimajad ei peaks olema vaid individuaalses kasutuses, vaid võiksid olla kättesaadavad kõikidele soovijatele linnaruumis.

Iglusauna looja Priit Kallas sõnas, et MySpotitiga koostöö oli asjade loomulik käik ja mis oleks veel mõnusam, kui jõulukuul pidada oma koosolekuid otse Noblessneri kuuse all.

Tüüplahendusega koosolekuruumide pakkujaid turul juba on, lähim neist – Hushspace – tegutseb Poolas ning pakub keskendumiseks vajalike akustiliste parameetritega paigaldatavaid ruume rendiks näiteks kaubanduskeskustes.