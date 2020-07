PILTUUDIS | Viirusega isiklikult võidelnud Enn Veskimägi jagas peaministrile soovitusi, kuidas ka majandust kriisist välja aidata

"Majanduse elavdamise ekspertkogu töö jätkub personaalsete kohtumistega. Neil kuulan reaalses majanduses iga päev toimetavate kaasmaalaste arvamusi, mida veel saab riik ette võtta selleks, et majandus hakkaks taas kasvama," kirjutab Ratas sotsiaalmeedias.

"Täna toimusid esimesed kohtumised: nii oma valdkonnas kui ka laiemalt hästi tuntud ettevõtjate Jaan Pillesaare ja Enn Veskimäega. Tuleval nädalal kohtume ülejäänud ekspertidega: Raul Eamets, Ardo Hansson, Alo Ivask, Väino Kaldoja, Erki Kilu, Arno Kütt, Toomas Luman, Kadri Männasoo, Piret Mürk-Dubout, Peep Peterson, Indrek Neivelt, Kai Realo, Heiki Rits, Ivo Suursoo ja Kadri Ukrainski.

Kohtumistel räägitu jõuab konkreetsete ettepanekutena valitsuse majandusarengu komisjoni ja sealt valitsusse, et juba järgmisel eelarveperioodil saaksime kogutud ideid teostama hakata," lubas Ratas.

Enn Veskimägi haigestus märtsis Covid-19-sse nii rängalt, et veetis kaks nädalat kunstlikus koomas. Oma haigusest rääkides tunnistas ta, et pidi uuesti õppima sööma ja kõndima. 72- aastane ettevõtja on taastunud siiski nii hästi, et käis ka näiteks juuli alguses Ratase korraldatud tänuüritusel, mis oli mõeldud erinevate elualade esindajatele, kes olid valitsusele abiks eriolukorra lahendamisel.