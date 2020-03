Pipedrive ostis Läti idufirma ja laieneb e-turunduse turule

Pipedrive’i juhatuse esimehe ja kaasasutaja Timo Reini sõnul aitab Mailigeni lahendus kaasa Pipedrive’i eesmärgile pakkuda parimaid ning lihtsalt kasutatavaid tööriistu igas müügitegevuse etapis, alates kontaktide leidmisest ja arendamisest, lõpetades tehingute lõpuleviimise ja klientide hoidmisega. “Müük ja turundus käivad käsikäes ning Mailigeni turunduse automatiseerimise tehnoloogia lisamisega Pipedrive’i platvormi saavad meie kliendid veelgi lihtsamalt ja kiiremini tulemuslikke kliendikontakte luua ning neid uute pakkumistega kursis hoida,” lisas Rein.

Mailigeni juhi ja kaasasutaja Janis Rozenblatsi hinnangul on tehing kindel märk Läti idufirmade küpsemisest ning aina enam rahvusvahelisi ettevõtteid hoiab sealsel turul silma peal. “Eesti tehnoloogiasektor on tänu Skype’le ja riigi mõistlikele otsustele olnud aastaid teiste naaberriikidega võrreldes eelisseisus. Nüüd oleme Eestile jõudsalt kandadele astumas ning Mailigeni edukas väljumine kinnitab, et ka lätlased suudavad luua hea kvaliteediga ning globaalselt konkurentsivõimelisi SaaS ettevõtteid,” sõnas Rozenblats. “Loodame väga, et Pipedrive’i ost paneb aluse uuele väljumiste trendile, mis elavdab Läti idufirmade ökosüsteemi investeeringute ja uute töökohtade loomisega,” lisas ta.