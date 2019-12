Pipedrive'i asutaja: ainult eestlastega on raske maailmas läbi lüüa

"Igal turul on oma eripärad, mille peensusi tunnevad ainult kohalikud. Seepärast on loomulik, et meie tiimi ehitamise ja toote arendamisega tegelevad erineva päritolu, kultuuritausta, keeleoskuse ja kogemusega inimesed," rääkis ta.

2009. aastal, kui Timo Rein, Ragnar Sass, Martin Henk ja Martin Tajur asutasid Pipedrive'i oli tegemist esimese müügiinimeste loodud müügijuhtimise tarkvaraga. Täna kasutab seda 90 000 inimest ja Pipedrive'il on kliendid rohkem kui 150 riigis. Koos sellega on kasvanud ka ettevõtte töötajate arv ja täna on tegu 49 rahvusest töötaja paabeliga.

"On loomulik, et meie tiimi ehitamise ja toote arendamisega tegelevad erineva päritolu, kultuuritausta, keeleoskuse ja kogemusega inimesed," sõnas Rein. Ta märkis, et Pipedrive'i töötajad eelistavad rahvusvahelises meeskonnas töötamist, kuna see avardab silmaringi ning toob lauale värskeid vaatenurki ja ideid.

"Erinevuste asemel soovitan keskenduda hoopis sellele osale, mis inimesi kui liiki ühendab. Lõpuks on meil kõigil sarnased vajadused ja motiivid, mis meie käitumist mõjutavad," ütles Rein.

