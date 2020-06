PISA tulemused ei näita täit tõde. Eesti laste ja noorte finantsteadmised jätavad soovida

Eesti õpilased on PISA testides olnud väga edukad. Mai esimeses pooles selgus, et meie lapsed on rahatarkuse osas lausa maailmameistrid. See on vahva, aga nende teadmiste reaalse eluga sidumisel on lastel ja noortel raskusi. Ettevõtluslinnaku ja Bizplay eestvedaja Mehis Pärn teab miks.

Mehis Pärn sai teadmise, et Eesti laste ja noorte finantsteadlikkuse tõstmisega peab tegelema hakkama kaasa EASist, kus ta töötas ettevõtlusteadlikkuse programmi koordinaatorina. Üks tegevusvaldkond seal oli ka noortele suunatud. Ta sai teada, et Soomes tegeletakse nähtusega, mille nimi oli Yrityskylä, kus mängude teel lastele rahamaailma selgeks tehakse. Pärna võttis väikese pundi kokku ja hakkas sama kontseptsiooni Eestisse rajama. Siis oli ta juba EASist lahkunud.

Mis on meie praeguses süsteemis veel vajaka? Oleme seljatanud ühe olulise pidurdava teguri, millise? Selgub, et Eestist alguse saanud mäng võib jõuda ka laia maailma.