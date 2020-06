Plaanid Leedu kuurorti külastada? Sissesõit läks oluliselt kallimaks

20. juunist kerkis külastustasu eelmise suve 20 euro asemel 30-le eurole. Kohaliku omavalitsuse esindajate kinnitusel pidi hinda tõstma, sest suure sõidukite hulgaga ei saada enam hakkama, kirjutab Leedu Delfi.

Otsus kaheks kuuks ehk kuni 20. augsutini sissesõidu tasu 10 euro võrra tõsta võeti vastu juba eelmise aasta lõpus. Siis kritiseeris opositsioon linnavõime, et vaatamata sisenemistasudest saadava tulu suurenemisele eelarves, ei arendata ega remondita Neringa taristut piisavalt. Aselinnapea Nerunas Lendraitis aga selgitas, et hinna tõstmine ei ole tingitud soovist eelarvet täita.

Tema sõnul selgus eelmise aasta kokkuvõtteid tehes, et külastajate autode voog oli ebamõistlikult suur ja sestap otsustati tasu suurendada. „Elame UNESCO maastikukaitsealal, meil on taristu olemas ning ainus võimalus on tasu suurendada ning sellega autode arvu reguleerida,“ selgitas ta.

Pärast 20. augustit tuleb Neringasse sissesõidu eest maksta 5 eurot.