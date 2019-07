Plastitööstuse juht: ma ei tea ühtegi plastitootjat, kes oma toodangu mere äärde veaks ja laseks selle töötajatel merre loopida

Biolagunev plast komposteerub Pendra sõnul looduses teatud aja jooksul, kuid see on toodetud mõeldes tööstuslikus kompostis komposteerimiseks 90 päeva jooksul. Kui tootel on kirjas „Home", võib seda ka kodus komposteerimiseks.

Suhkruroost toodetud polüetüleen- on Pendra sõnul CO2 neutraalsusest rääkides kolmas lahendus.

Tegemist on küll loodusliku materjaliga, kuid looduses käitub see samamoodi kui polüetüleen. Tema eelis on Pendra sõnul see, et suhkruroog on kasvades on sidunud CO2e tegemiseks ei ole kasutatud fossiilset toorainet.

Pendra sõnul on nende kliendid sageli Skandinaavia omavalitused, kes tellivad oma kodanikele biolagunevad kotid, et nad saaksid oma toidujäätmed sinna sisse panna. Samuti põllumajandusettevõtted, kes tahavad komposteeruvat multskilet ja tööstus, mis kasutab kilet hügieenitoodete tegemiseks.

Kasvav osa on toiduaine pakenditööstus, kus püütakse biolagunevaks teha pakendid, mille puhul on oht, et need võivad loodusesse sattuda. Olgu selleks siis tooted, mida tarbitakse väljas või mis on sageli laste käes.