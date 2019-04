Põhimaanteede neljarealiseks ehitamine saab alles mitme aasta pärast alata

Koalitsiooni moodustavad Keskerakond, EKRE ja Isamaa on kokku leppinud, et Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva suunduvad riigimaanteed tuleb ehitada 2+ 2 rajaliseks. Samas on nende teede arendmine koalitsioonileppes kirjas vaid eesmärgina ehk alles väga algusjärgus.

Kui vaadata transpordi arengukava või teehoiu kava aastani 2022, siis tegelikult on nendes suurtest projektidest kirjas veel vaid Tallinna-Tartu maantee ehitus kuni Mäoni. Maanteeameti juht Priit Sauk ütles, et tõepoolest on tänaseks otsustatud vaid 15 kilomeetri ehitus Võõbust Mäoni. Tallinnast Tartu suunal tuleks veel ehitada 90 kilomeetrit, Narva suunal 120 kilomeetrit.

"Praegu on tegelikult üks poliitiline tellimus või üks poliitiline otsus olemas - see on Koselt Mäole 170 miljonit aastaks 2022. Ja oleme ausad, poliitilisi otsuseid rohkem pole tehtudki. Kui me täna teeksime otsused ära, siis sisuliselt see tähendaks seda, et saaksime ehitama hakata kõige varem kahe-kolme aasta pärast," selgitas riigikogu majanduskomisjoni esimehe kandidaat Sven Sester (Isamaa).

Üle 300 kilomeetri maanteed oleks võimalik ehitada valmis umbes kümne aastaga, sest 2+2 teede rajamise ehitustempo on 30-40 kilomeetrit aastas ning maksma läheks see kuni kaks miljardit eurot.

