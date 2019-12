Põhja-Tallinna kasvavaid liiklusprobleeme võivad leevendada kaks ootamatut lahendust

Üleeile õhtul toimus Niine tänaval, Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse ruumes koosolek, kus tutvustati linnaosa üldplaneeringu nägemust. Üldplaneering on juba 14 aastat vastu võtmata. Juba see on iseenesest kurioosne juhtum. Koosolekul tundis kohalike inimeste esindaja, Kopli seltsi juht Tiia-Liis Jürgenson muret liikluskoormuse kasvu üle. Tallinna linnavalitsuse linnaplaneerija Mihkel Kõrvits tõdes, et on tõesti halb, kui kinnisvara arendatakse ilma teedevõrku korda tegemata. Sinnapaika see teema aga jäigi. Kiire oli. Tiia-Liis Jürgensonile jäi kogu kohtumisest trööstitu mulje. Kodanikele vastuste andmise asemel paluti küsimused esitada kirjalikult.

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses toimus üldplaneeringu tutvustus Foto: Rauno Volmar

„Teede kohta ei osatud midagi öelda," oli Kopli Seltsi juht nördinud.

Jürgenson lisab, et kuna liinide juurde on plaanis luua ka avalik rand, siis võib ette kujutada, mida see liikluskoormusele lisab. „Ja nad ehitavad rannahoone ehituskeeluvööndisse," toob ta välja. Arendaja on tõesti palunud linnal muuta Tallinna üldplaneeringut, et sealse ranna ehituskeeluvööndit vähendada. „Tundub, et linn mõtleb liinide puhul väga palju arendaja heaolule, aga kohalike elanike omale mitte," ütles Jürgenson.

Tiia-Liis Jürgenson (vasakult teine) on mures, et tekivad veel suuremad ummikud. Foto: Rauno Volmar

Linnavalitsus tegeleb

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid täpsustab esmalt, et väga suurt kohalike inimeste muret liikluse pärast seoses uute arendustega ei ole nad siiamaani täheldanud.