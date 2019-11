Eelmise aasta lõpus avas õlletootja Põhjala Eestis erakordse hoone. Kiiresti arenevas Noblessneri piirkonnas tehti lahti uus tootmine koos restorani ja poega. Restorani aknast näeb, kuidas õlut tehakse. Esimene aasta on olnud nii rõõmustav kui ka muret tekitav. Ent uue tehase sünniraskused on peagi seljatatud.

Uue Põhjala kompleksi loomiseks kaasas ettevõte tutvusringist 20 uut investorit. Iga investori panus pidi olema vähemalt 100 000 eurot. Kokku koguti 2,2 miljonit. Kuna tegemist oli konverteeritava laenuga, siis on raha andnutel millalgi vaja otsustada, kas nad soovivad osalust või saavad laenu koos intressiga tagasi.

Põhjala inimesed uurisid enne uue tehase loomist, kuidas on see protsess kulgenud kolleegidel mujal maailmas. Oli näha, et alguses on raskusi kõigil.