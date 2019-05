Põhjala langes mullu korralikku kahjumisse. Ettevõte sulgeb vana pruulikoja

Kui 2017. aastal oli Põhjala Brewing AS-i müügitulu 2,19 miljonit, siis möödunud aastal kasvas see paarisaja tuhande euro võrra, küündides 2,39 miljonini. Samas aga toimus aastaga korralik kukerpall ettevõtte kasuminumbriga, mis 2017. aastal küündis 142 000 euroni, kuid möödunud aasta lõpuks oli sarnase suurusjärguga miinusesse langenud. Kaks aastat tagasi, 2016. aastal oli ettevõtte käive ligi 1,8 miljonit ja kasum ligi 207 000 eurot.

Ettevõte ise põhjendab oma 2018. aasta majandusaruandes, et käibekasvu aeglustumise põhjustas tootmisvõimsuse ammendumine Nõmme pruulikojas. „Kahjum oli põhiliselt tingitud suurenenud finantskuludest, mida kanti seoses uue pruulikoja rajamiseks võetud panga- ja konverteeritavate laenudega,” lisab ettevõte.

Nii oligi Põhjala 2018. aasta tegevuste raskuskese koondunud uue pruulikoja rajamisele. See avati koos õllerestoraniga mullu detsembris Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus. Kuigi aasta kokkuvõttes Põhjala jaoks majandustulemuste poolest väga rõõmustav ei olnud, suurenes siiski veelgi ekspordi osakaal, mis moodustas 67% kogumüügist.

Investeeringuid tegi ettevõte ligi 3,9 miljoni euro mahus, need olidki peamiselt seotud Noblessneri pruulikojaga. Ettevõte sai ka PRIA-lt ligi 0,5 miljoni euro mahus toetust. Keskmine töötajate arv oli Põhjalal 2018. aastal 12 inimest. Aasta varem oli see number 11 töötajat.

Mullu tootis ettevõte ca 5700 hektoliitrit õlut. See tähendab, et aktsiisi mõistes on Põhjala väiketootja, kellele kehtib tavaõlletootjatest soodsam, 50% madalam aktsiisimäär.