Sel kuul teatas Danske, et pangas tulevad kärped ning anaalüütikud näevad, et koondatakse umbes 1000 inimest ja enamik just vastavuskontrolli osakonnast.

Nordea on otse välja öelnud, et mõni aasta tagasi loodi vastuvuskontrolli osakonda 1500 töökohta, aga nüüd tuleb see töö võimalikult palju automatiseerida.

Loe pikemalt Äripäevast.